Aplad nälkjad tunnevad end kevadpealinnas liiga hästi

Facebooki lehel «Teeme koos Türi linnast ja vallast hea elukoha» on juba mõnda aega näha postitusi, milles kohalikud võtavad sõna samal teemal, mis sel kevadel ja suvel on peavalu valmistanud igas Eesti nurgas, eriti pealinna piirkonnas. Lusitaania teetigu on vallutamas ka Järvamaad ning just Türi kandis on selle invasiivse võõrliigi esindajad end sisse seadnud ja aiaomanikud ärevile ajanud.