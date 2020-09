Ei ole! Ma olen Paides sündinud ja elasin Kareda külas. Seal polnud keskkooli, nii et kui põhikool läbi sai, tuli vaadata, kuhu edasi. Keegi rääkis, et Viljandi Maagümnaasiumis (praegune Kesklinna kool – toimetus) on väga lahe kooliteater, ning valik oligi tehtud. Teater huvitas mind tollal väga ja olin kindel, et hakkan selles vallas tegutsema. Viljandi on mind mõjutanud rohkem kui Paide ja seepärast paljud arvavadki, et olen sealt pärit.