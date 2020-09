Volikogu esimees on Roosna-Alliku lasteaia suhtes linnavalitsusega eri meelt

"Kujutage paar päeva peale Türi põhikooli ja spordihoone avamist ette, et Türi vald oleks uue ehitamise asemel renoveeritud vana koolikompleksi. Kas teile meeldiks see mõte?" küsis Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli.

"Olen arvamusel, et enne kui hakata tõsisemalt kavandama praeguse lasteaia tänastele vajadustele mittevastava maja ümberehitamist, tuleb võtta eksperthinnang hoone seisukorra kohta, et olla kindel, et maja poleks liiga amortiseerunud ja remondiks kulutatavast rahast on ka mingit kasu," arutles Tubli.