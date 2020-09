Setod avasid keset Eestit oma saatkonna

Saatkonda avamas käinud Setomaa vallavanem Raul Kudre ütles, et läbi sajandite on setod hoidnud naabritega häid suhteid ja õppinud nendega koos elama ja koostööd tegema. "Koostööks võib nimetada ka Tikupoisis, sisuliselt Eesti keskpunktis avatavat saatkonda, ehk esindust, kus mandrieestlased ja külalised lähemalt või kaugemalt saaks aimu, et selline eriline piirkond on ühes Eestimaa nurgas olemas ja valmis lahkelt külalisi vastu võtma," rääkis ta.