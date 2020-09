Keskkonnaamet tunnustab Paide lasteaeda

„Kaks aastat tagasi tegime lasteaia õuealal rohule kastanitest mustreid. Kastanid jäid maha, majahoidja riisus need kokku ning pani neile mulda peale. Kevadel avastasime, et kastanimunadest on väikesed puukesed sirgunud,“ kirjutavad asjaosalised. „2. septembril istutasime kevadel lasteaia lõpetanud rühmaga need kastanid Paide linna Ujula kujundamisel olevasse parki. Puude juures on ka istutajate nimed, et iga laps saaks jälgida nimekaimu suureks kasvamist.“