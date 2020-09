JKHK direktor Rein Oselin kinnitas kesksuvel, et kaks tühjana seisvat ühiselamuhoonet lõhutakse mõlemad maha. Kaua tööd täpselt kestavad, ei teadnud ta öelda, kuid avaldas toona lootust, et kooliaasta alguseks peaks asi korras olema.

Oselin nentis, et jutt ühiselamute lammutamisest oli päevakorras juba 2016. aastal, kuid tookord jäi asi raha taha. Nüüd on Riigi Kinnisvara AS (RKAS) haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel töö ette võtnud.