Muinsuskaitsepäevad toovad loengud nii Väätsale kui Vargamäele

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie sõnul kannavad tänavused Muinsuskaitsepäevad mitut olulist sõnumit: „Ühtepidi on usk haridusse oluline osa eestlaseks olemisest, seda kinnitab tõsiasi, et pea igas suuremas Eesti paigas on koolimaja. Rõõmustame, et Muinsuskaitsepäevadel kaasalööjad koolide lugusid nii mitme nurga alt tutvustavad. Teisalt on paljud kunagistest koolimajadest, millest mitmed on suure kultuuriväärtusega, jäänud kasutuseta ning neile uue funktsiooni leidmiseks on vaja suurt ja ühist pingutust, julgeid ideid“ selgitas Raie.