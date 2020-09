Piimatööstuse uues tehnoloogiahankes osalevad maailma tipud

«Mul on hea meel, et hankes osalevad kõik suuremad piimatööstuse seadmete tootjad maailmas ning esialgsete pakkumiste põhjal saan öelda, et uue hankega jääme varem seatud eelarvelistesse piiridesse,» lausus ta.

Murakas lisas, et vett vedama läinud hankest on möödas kaks aastat ja risk, et hinnad ei püsi samad, oli arvestatav. 15. juuliks laekusid uued pakkumised ning algas nende tehniline hindamine ja läbitöötamine. «Detailide kallal on veel palju tööd teha,» märkis ta.