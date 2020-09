Kinnitati koolivaheajad järgnevaks kolmeks õppeaastaks

Koolivaheajad kinnitati kolmeks aastaks teistkordselt. Jätkub viie vaheaja süsteem, mis annab võimaluse jaotada õpilaste koormust ühtlasemalt 7-nädalasteks õppetsükliteks. Lapsevanemate ja koolide poolt on viie vaheaja süsteem hästi vastu võetud ning tagasiside on olnud positiivne.

Siiski on kooli pidaja ja hoolekogu nõusolekul võimalik koolidel ka edaspidi kehtestada haridus- ja teadusministri määrusest erinevad koolivaheajad. Arvestada tuleb, et õppeaasta jooksul on vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg peab olema vähemalt 8 nädalat. Haridus- ja Teadusministeerium soovitab vaheaegu tavapärasest erineval ajal teha siiski pigem erandkorras ja põhjendatud juhtudel.