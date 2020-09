Tänavakorvpallisari lõpetas üldkokkuvõtteid tegemata

Viimasel etapi oli meeste arvestuses kohal viis võistkonda. Sarja korraldaja Viljar Pennert andis teada, et mängiti alagrupis omavahel üks ringi läbi ja kaks paremat mängisid finaalis esimese-teise ja kolmas-neljas lõpliku kolmanda-neljanda koha peale. „Huvitav oligi see, et kohamängudes võitsid mängu need tiimid, kes alagrupis olid kaotanud,“ tõi ta välja.

Kõik need viis võistkonda osalesid sarja kõigil viiel etapil, nii et eraldi kiitus korraldajate poolt neile. Meeste arvestuses oli rekordiline etapp juulis kui osales kümme kohalikku võistkonda.

Tänavakorvpallisarja „Paide Suvi“ hooaja suurim muutus võrreldes eelmise aastaga ja suurim üllatus oli naiste arvestuse loomine ja rohke osavõtt. Igal etapil on osalenud vähemalt viis tiimi ja eelmisel etapil oli neid rekordiliselt üheksa. „Otsene põhjus on eelmise aasta sügisel alanud saalitreeningud naistele, mis toimusid kaks korda nädalas ja sealt tuli loomulik jätk ka suvel tänavakorvpalli mängida,“ selgitas Viljar Pennert. „Sel hooajal on treeningud juba kolm korda nädalas ja kaasa löövad ka KK7 tublimad noormängijad, kelle jaoks see on kasulik väljund. Naiste tiimi aga ootavad uued väljakutsed.“