Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* ASi E-Piim Tootmine juhatuse esimehe Jaanus Muraka selgitusel peab oktoobri lõpuks Paidesse rajatava piimakombinaadi tehnoloogia hanke pakkuja olema selgunud ja leping sõlmitud. Samal ajal tegeleb tööstus uute töötajate otsimise ja koolitamisega. «Mul on hea meel, et hankes osalevad kõik suuremad piimatööstuse seadmete tootjad maailmas ning esialgsete pakkumiste põhjal saan öelda, et uue hankega jääme varem seatud eelarvelistesse piiridesse,» lausus ta.

* Igal septembril naasevad koolipinki tuhanded lapsed, kellele on see tavapärane sügise algus. Kuid leidub neidki, kellele on aastaid või lausa aastakümneid hiljem koolipinki naasmine tõeline julgustükk. Paide täiskasvanute keskkooli direktor Anneli Suits ütles, et kümnendas klassis alustas 8. septembri seisuga kooliteed 36 õpilast, aga see arv võib veel muutuda. Suits täpsustas, et täiskasvanute kooli tullakse tihtipeale siis, kui oma laps on kooli pandud, seepärast on praegu veel tihe vastuvõtt käimas.