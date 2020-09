Nädalavahetusel kisub tormiseks

Reede (11.09) ööks madalrõhkkond kaugeneb ja viib saju kaasa. Taevas selgineb. Loodetuul nõrgeneb, vaid Soome lahe ääres on enne keskööd puhanguid kuni 18, Virumaa rannikul kuni 22 m/s. Päeval libiseb üle lauge kõrgrõhuhari, pilvede arengut see küll takistada ei suuda, kuid neist tulevad sajuhood on üürikesed. Läänekaare tuul on sisemaal mõõdukas, rannikul on puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel 6..11°C-ni, rannikul on kuni 14, päevasooja 13..16°C.