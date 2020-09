Veel ööpimeduseski tehti Paides teatrit

Tükki on teater nelja aasta jooksul korduvalt mänginud, kuid hooviteatrite festivali tarvis tuli see siiski üles soojendada, sest koroonakriisi tõttu pole trupp saanud lavatükki mängida.

See natuke kõhe lugu rääkis perest, kelle kätte sattus juhuslikult üks ese, mis esialgu tundub tavaline ahvikäpp, ent peitis tegelikult endas hulga müstikat.

Lavastuse mõte on selles, et oma saatusega ei tohiks mängida, sest muidu võivad sel olla halvad tagajärjed. Või siiski mitte? Võib-olla on elus kõik hoopis kokkusattumus?