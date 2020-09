Noored Kooli programm kasvab ja otsib uusi osalejaid

Noored Kooli värbamisjuht Margot Lillemägi sõnas, et programmi otsitakse kolme tüüpi inimesi. “Esiteks noori ja vanu, kes ei karda väljakutset - hariduses on n-ö nurjatuid probleeme, mis nõuavad väga võimekaid lahendusmeelseid inimesi. Teiseks otsime hariduse armastajaid, kes on näiteks oma laste kõrvalt näinud õpetaja rolli olulisust. Ja kolmandaks inimesi, kes soovivad oma karjäärile uut mõtet - kes ei taha enam kahelda, kas valitud amet ikka muudab maailma paremaks,” ütles Margot Lillemägi.

Järgmisel aastal alustav 15. lend tuleb tõenäoliselt Noored Kooli programmi aegade suurim. Programmi kasvamist toetava Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villigu sõnul on Noored Kooli aastate jooksul tõestanud, et selle läbinud inimesed saavad haridusvaldkonna eestvedajateks ning töötavad ka edasi selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. “Me näeme, et juba programmi käigus hakkavad Noored Kooli osalejad koolis ja kogukonnas suuri muutuseid ellu viima. Nende panus Eesti haridussüsteemi on aga veel suurem, kuna üle kolmveerandi programmi vilistlastest jätkavad tööd hariduses - õpetajana, koolijuhina või süsteemi teistel tasanditel,” täheldas Martin Villig.