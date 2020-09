17. septembril kell 16 avatav väljapanek kannab pealkirja „Uitamised sinimetsas.“ Kunstnik on eEksponeeritavad teosed on loonud viimastel aastatel, enamus käesoleval aastal.

"Näituse teema püsib muinasjutuline ning peategelasteks trollid. Õieti on nimetus trollid ehk pisut tinglik, kuna eeskätt on need olevused Tammela loomingus siiski vägagi positiivsed ja heatahtlikud," selgitas Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.