Uue Eesti põneviku “Tagurpidi torn” võtted viisid peaosalised nii Laitsesse kui Hellenurme

“Meie võtteperiood möödus pöörases rütmis, kuid õnneks kohanesime kõiksugu muudatustega kiiresti. Heitlik ilm oli imeliselt sünkroonis meie võttegraafikuga, nii et stsenaariumisse kirjutatud suvepäike naeratas meile täpselt siis, kui vaja. Lastega töötamine on alati veidi ootamatu ja hektiline, kuid tänu meie põhjalikule prooviperioodile püsis kaos kenasti kontrolli all. Aga mis põhiline - meie noored näitlejad näevad ekraanil äärmiselt lahedad välja!” lisas Kilmi. Film jõuab kinodesse sügisel 2021.

Põnevik “Tagurpidi torn” räägib viieliikmelise lastekamba suvest unises Lõuna-Eesti külas, kus ainukest lõbu pakub hängimine ja mängimine mahajäetud tootmiskompleksis. Sealviibimine keelatakse neile aga ära. Kamba pealik Kristjan ning tema sõbrad Ariel, Loore, Mia-Margot ja Siim otsustavad siiski keelust üle astuda. Kompleksi valvur Elmar annab sellest teada lastevanematele, kuid need ei jõua oma argitoimetuste kõrvalt lastel silma peal hoida. Ühel päeval juhtub kompleksi valvuriga õnnetus – lapsi jälitanud Elmar kukub sügavasse auku ja vajab väljapääsemiseks kõrvalist abi. Kui ühise eesmärgi nimel otsustab kamp mehe pantvangiks jätta, leiab Kristjan end karmist vastasseisust oma parimate sõpradega. Mis on edasised sammud ja mida teha? Otsuse edasilükkamine muudab asjad ainult hullemaks. Kristjanil jääb lahendada küsimus - mis on õige ja mis on vale?