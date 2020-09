Järvamaalt küsitakse soojusmajanduse projektidele toetust

Toetust said taotleda soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksustele kuuluvad äriühingud. Alates 2016. aastast on toetuste abil valmis ehitatud või veel ehitamisel kokku 150 kilomeetrit soojustorustikke ning 128 MW võimsusega soojuse tootmise seadmeid. Meetme kogueelarve on 58 miljonit eurot. Jätkuvalt on KIKis avatud struktuurivahenditest taotlusvoor kohalikele omavalitsustele soojusmajanduse arengukavade koostamiseks ja kaasajastamiseks.