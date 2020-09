Järva vallavanemaks saab Arto Saar

Teisipäeva hilisõhtul saabus toimetuse kirjakasti teada, et kolmapäevane koalitsioonilepingu allkirjastamine lükkub edasi. Täna ennelõunal palus reformierakondlasest Järva vallavanem Rait Pihelgas meedia esindajad Järva-Jaani Järva valla uue võimuliidu koalitsioonilepingu allkirjastamisele.

Loetud tundidega oli vallas tekkinud uus võimuliit, kuhu kuulusid valimisliit Järva Valla Heaks, Reformierakond, Keskerakond ja Isamaa. Ära jagatud olid ka tähtsamad võimukohad. Järva vallavanemaks saab valimisliidu esinumber Arto Saar. Abivallavanemana jätkavad Tiina Oraste ja Toomas Tammik. Volikogu esimehe koha saab Reformierakond ja suure tõenäosusega asub sellele kohale senine vallavanem Rait Pihelgas.

Vastavalt võimuleppele hakkab edaspidi Järva vallas volikogu ühe aseesimehe asemel olema neid kaks. Järva Teatajale teadaolevalt asub ühele kohale Jüri Ellram ja teine koht jääb opositsiooni täita. Sinna panevad oma inimese opositsioonis olevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja valimisliit Suur-Järvamaa.

Need, kes usuvad, et killud toovad õnne, võivad olla kindlad, et see võimuliit püsib kuni järgmiste valimisteni.

Enne kui poliitikud asusid lepingut allkirjastama, uuris Rait Pihelgas, kas külalistest soovib keegi kohvi. Saanud vastuseks, et nii tähtsa hetke puhul võiks kohvi asemel konjakit pakkuda, lõi Pihelgas endise Järva-Jaani vallavanema kabinetis ühe kapi ukse lahti ja lajatas pooliku konjakipudeli lauale. Sama hooga lendas lauale ka üks pits. Pihelgas tegutses nii hoogsalt, et pits purunes kildudeks. Hea õnn oli seega uuele võimuliidule loodud, konjakipudel läks kappi tagasi ja katkine pits prügikasti.

Uue võimuliidu ristiisadeks võib pidada praegust vallavolikogu esimeest Jüri Ellramit ja valimisliidu Järva Valla Heaks volinikku Elmar Luha. Ellrami selgitusel asusid nad sellise koalitsiooni moodustamist kompama juba möödunud nädalal, kuid otsustavaks kujunesid nädala alguse kaks esimest päeva.

Kõik pooled märkisid, et oluline osa uue võimuliidu moodustamisel on sellelgi, et Arto Saar ja Rait Pihelgas, kes on viimastel aastatel teineteist teravalt kritiseerinud, kinnitasid, et suudavad vastuolud selja taha jätta ja edaspidi ühe meeskonnana tegutseda. «Poliitikas ei ole kohta emotsioonidele ja et leida vallale parim lahendus, olin mina valmis sammu tagasi astuma,» ütles Rait Pihelgas eile allkirjastamise järel.

Pihelga ütlust mööda annab Eesti poliitikas järjest enam tooni vastandumine, kuid nemad tahavad Järva vallas näidata, et kohaliku elu edendamisel annab koostöö parema tulemuse.

Ka Arto Saar kinnitas, et kuigi ta on olnud Pihelga ja seni Järva valda juhtinud võimuliidu kriitik, siis nüüd on kokku lepitud ühistes eesmärkides ja keegi rusikat enam taskus ei hoia.

Saar ütles, et otsus polnud talle lihtne, sest nädalaid olid käinud läbirääkimised teistuguse võimuliidu loomiseks.

Tema selgitusel olid seal omad takistused. Probleem oli seegi, et siis oleks koalitsioonil olnud volikogus kõigest ühehääleline enamus, mis tähendab seda, et enne valimisi võib tulla uus võimupööre.

Samuti rõhutas Saar, et kuna ta oli valimisliidu vallavanemakandidaat, siis on tal raske oma valijatele hiljem selgitada, miks ta pakutud kohta vastu ei võtnud.

Koalitsioonilepingu allkirjastanud poliitikud ütlesid, et nende eesmärk on minna kuni valimisteni edasi ühtse meeskonnana ja kui võimalik, siis juhtida sama seltskonnaga valda ka pärast valimisi.

Saar pidas uue koalitsioonilepingu puhul oluliseks kaasata valla juhtimisse rohkem kogukondi ning ka opositsioonile antav volikogu aseesimehe koht näitab, et neidki soovitakse senisest rohkem kaasa tõmmata.

Keskerakonna volinik Priit Seire selgitas, et Saar on vallavanema koha igati välja teeninud, sest ligi kolm aastat tagasi olnud valimistel sai just tema suurima häältesaagi.

27. augustil olnud vallavolikogu istungil andsid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning valimisliitude Järva Valla Heaks ja Suur-Järvamaa volinikud üle umbusaldusavalduse volikogu esimehele Jüri Ellramile ja vallavalitsusele. Uues võimuliidus oleks pidanud valla­vanemaks saama EKRE liige Valdo Helmelaid ning abivallavanemaks Margo Hussar ja Elmar Luha. Volikogu esimehe kohale pidi asuma Margus Vaas ja aseesimehena jätkama Rünno Lass.

Täna loodud võimuliidu esindajad selgitasid, et volikogu järgmise neljapäeva istungil lähevad nad selle umbusaldusega kaasa, et seejärel täna avalikustatud uued juhid kohale määrata.