Õpilased ragistasid ajusid demokraatiatreeningul

Arvamusfestivali kommunikatsioonijuht Liisi Rohtung selgitas, et treeninguformaat on arvamusfestivali varasalve jõudnud Taanist. Treeningkava on välja töötanud taanlased Trine Demant, Zakia Elvang ja Kathrine Krone ning esimene treening oli 2017. aastal Taani arvamusfestivalil Folkemøde.