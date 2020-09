Riiuliraamatukogu korrastas riiuleid

Nimelt on kooli koridoris üles seatud riiuliraamatukogu, kuhu on kogutud võtmiseks ja lugemiseks raamatud, mida enam koduses majapidamises ei kasutata.

Sel nädalal alustasidki vodjalased uut lugemisaastat väikse inventuuriga, et saada ülevaade, kui palju raamatuid on kuhugi ära rännanud ja kui palju on riiulis oma kindlas kohas.

Korra lõid riiulitesse 7., 8. ja 9. klasside õpilased, kes avastasid, et suveks olid nii mõnedki raamatud kodudesse laiali läinud. "Nüüd on aeg need tagasi tuua," esitasid nad üleskutse.

Kuna ga raamatuid pole ühes riiuliraamatukogus kunagi liiga palju, kutsusid õpilased üles raamatuid raamatukogule kinkima. Nii, et kui kellelgi on kodus mõned läbi loetud raamatud seisma, mida enam ise lugeda ei soovi ja mis riiulis niisama tolmu koguvad, võib need viia Vodja kooli õpetajate tuppa.

Soovitav oleks viia ikka sellist kirjandust, mis võiks õpilasi rohkem köita ning nende silmaringi avardada.