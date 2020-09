Paide poliitikas on olnud tormiline kevad ja suvi. Nüüd, sügise hakul, on see tipnenud senise valitsusliidu lagunemisega. Ees on uue koalitsiooni sünd ja valimiste ootuses uus poliitikahooaeg. Mida peaks sellest kõigest arvama linlased ja pealtvaatajad?