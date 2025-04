Laps kooli rattaga? Põhjamaad suudavad – kas ka Järvamaa?

Tervise Arengu Instituudi ja Statistikaameti andmetel on Järvamaal keskmine tervena elatud eluiga vaid 51,93 aastat. Võrdluseks – Harjumaal on see näitaja üle kümne aasta kõrgem, 62,27 aastat. Küsimus pole ainult statistikas, vaid inimeste elukvaliteedis – kas me tahame, et meie noored elaksid kaua ja tervena või veedaksid oma elu keskeast alates haiguslehtedel ja ravijärjekordades?