Algas konkurss presidendi hariduspreemiatele

Kummagi preemia suuruseks on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise hetkel kuni 35-aastasele inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades. Kandidaate preemiale saavad esitada nii tingimustele vastavad inimesed ise kui ka nende kolleegid ja õpilased, samuti haridusalal tegutsevad organisatsioonid.