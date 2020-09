Maakoolide noored lõpetasid olümpiasarja edukalt

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko ütles, et eelmisel aastal võideti sarjas väikestest koolidest üllatuslikult kolmas koht ja loomulikult olid ka sel hooajal ootused kõrged. „Esimesed etapid näitasid, et oleme võimelised taas võitlema kõrgete kohtade eest ja püsisime kuni finaalini kindlalt esikolmikus, hoides lausa teist kohta Orissaare gümnaasiumi ja Tornimäe põhikooli ühendvõistkonna järel ja Avinurme gümnaasiumi ees,“ avaldas ta.

„Teadsime, et finaal ei tule kerge, sest vastased on tugevad ja paljud õpilased on vigastatud või haiged. Meil õnnestus siiski võistkond kokku saada ja teha oma maksimaalne sooritus,“ lisas ta. „Esimese päeva järel suutsime kindlustada oma positsiooni ja teine päev näitas, et oleme võitnud Orissaare ja Tornimäe koolide järel teise koha 32236 punktiga. Kolmandale kohale tõusis Uulu kool.)