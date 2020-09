Verston Ehituse juht Veiko Veskimäe ütles, et sporti ja ühiskonda laiemalt panustada on olnud nende ettevõtmiste loomulik osa algusest peale.

«Iga ettevõtja teab, et mõne investeeringuga võib minna paremini, teisega kehvemini. Investeering sporti on kindlapeale minek – läbi tervete, teotahteliste ja positiivselt mõtlevate inimeste kaudu loob see väärtust nii täna kui homme,» lausus ta.