Selgusid "Järvamaa ettevõtluse auhind 2020" nominendid

Aasta pereettevõtte auhinna eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kus juhtimises osalevad pereliikmed. Nominendid on metsaraiega tegelev OÜ Aarman Puit, uksi, treppe ja mööblit tootev OÜ Taikse Puit ning suhkrupõhiste kondiitritoodete tootja OÜ Convi Food Sweets.

Esimest aastat anname välja tervisliku töökoha auhinda, kus nominentideks on OÜ Verston Ehitus ja AS Ensto Ensek Paide tehas.

Ettevõtluse edendaja kandidaatide seast toodi välja kolm parimat ning nende seast selgub edendaja tiitli vääriline võitja. Kandidaatideks on maakonna suurimaid tööandjaid AS Konesko, Mäo tööstusala arendaja AS Mäo Invest ning õpilaste arengusse panustav AS Amserv Auto.