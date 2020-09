Turvavöö kinnitamine võib päästa veel rohkem elusid kui kätepesu

Turvavöö kinnitamine on muutunud elementaarseks, ent ikka leidub inimesi, kellel see kipub ununema.

Juba 2011. aasta suvest alates sedastab liiklusseadus, et sõidukis, millel on turvavööd, peab sõitja olema sõidu ajal turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud. Sellele vaatamata on pilt tavalises liinibussis enamasti nukker: enamik reisijaid ei vaevu võtma seda paari sekundit, et bussiistmel turvavöö kinnitada.