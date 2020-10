Sügis tuleb väärikate ülikoolita

„Kahtlemata võib loengute ärajäämine paljusid õppijaid kurvastada, sest tagasiside järgi hindavad väärikad lisaks uute teadmiste ja oskuste omandamisele ka võimalust kodust välja tulla ja suhelda. See otsus on aga langetatud vastutustundlikult, mõeldes väärikas eas õppijate tervisele,“ selgitas õppeprorektor Aune Valk. „Pakume väärikatele sügissemestril videoloenguid ja seame prioriteediks korraldada digioskuste arendamise koolitusi väikestes rühmades,“ lisas ta.

Lisaks digioskuste koolitustele on plaanis korraldada õpitubasid ja keelekursusi väikestes rühmades. Täpsemate plaanide kohta saab infot regionaalsete programmide koordinaatoritelt alates 5. oktoobrist.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool on ellu kutsutud selleks, et lähtudes elukestva õppe põhimõtetest pakkuda õppimisvõimalusi eri sihtrühmadele. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga vähemalt 50-aastased (Tallinnas vähemalt 60-aastased) huvilised. Väärikate ülikooli tegevust toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.