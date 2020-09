Jutud verejanulisest hundikarjast Ahulas on liialdatud

Ahula küla Facebooki grupis väitis üks elanik, et hundid liiguvad majade vahel ringi ja tema on näinud hunti lausa oma koduhoovis. Paljud on kuulnud jutte seitsmepealisest näljasest hundikarjast, kes ümbruskonnas ringi luusivat. Inimestel on mure hoovikoerte pärast ja lapsigi kardetakse õue lasta. Mitu inimest ütles hundipostituse kommentaarides, et endalgi on kõhe pimedal ajal küla vahel liikuda. Mitu inimest sõnas, et õhtul koeraga jalutama minek nõudis suur julgust.