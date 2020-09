Paide lapsed näitavad jala kooli minekuga head eeskuju

Kui tavapäraselt saabub suur osa lapsi hommikuti kooli autodega, siis tervisenädala raames korraldatakse üks autovaba hommik, kus lapsed saavad kogeda, et sõõm värsket õhku hommikul võib päris virgutav olla.

Hillar Hanssoo põhikooli huvijuht Marita Kutsar selgitas, et ettevõtmise eesmärk on innustada õpilasi rohkem jala või rattaga koolis käima. Värske õhk ja liikumine tulevad lastele kindlasti kasuks ning tundidesse jõudes on nad tänu jalutuskäigule ka üles ärganud.