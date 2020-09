Linn kolib torudega oma maale

Sel nädalal on Paides Posti tänaval käinud hoogsad remonditööd, mis on ümberkaudset liiklust veidi häirinud. Nädala lõpuks saavad Paide linnavalitsuse tellitud vee-ja kanalistatsioonivõrgu tööd piirkonnast tehtud ning tänav on taas läbitav.