Kinnitatud turvavöö võib päästa rohkem elusid kui kätepesu

Juba 2011. aasta suvest alates on liiklusseaduses kirjas, et sõidukis, milles on turvavööd, peab sõitja olema sõidu ajal turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud. Sellele vaatamata on pilt tavalises liinibussis enamasti nukker: enamik sõitjaid ei vaevu võtma seda paari sekundit, et istmel turvavöö kinnitada.