Jalgpallikoondise peatreener pole linnameeskonna mängumehest rääkides kiitusega kitsi

Meeste koondisesse kuulub sel korral 27 mängijat. “Mänge toimub veel nädala sees, Floral on euromäng ja nädalavahetusel ootavad ees liigamängud. Igaks juhuks on sel korral veidi laiem koosseis, sest ka valitute seas on mõned küsimärgid,” viitas peatreener Ken Kallastele ja Henri Anierile.

Kui 23-aastane Tur on U21 koondise särki kandnud viiel korral, siis 20-aastane Soomets on samas vanuseklassis kirja saanud kümme matši ja ühe värava.

“Praegu on Edgar Tur heas hoos ja sai selle kutse teenitult. Mark Anders Lepik on sellest nädalast täiskoormusel treenimas. Üldist liigakogemust on tal vähe, aga arvestades meie variante on mul hea meel, et saan ta koondise juurde võtta ja vaatame, milliseks ta roll kujuneb. Markus Soomets on minu silmis suurtes mängudes Flora eest esinenud piisavalt hästi,” rääkis peatreener.