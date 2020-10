Eestis hakati tootma kortermajadele mõeldud elektriautode laadijaid

Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuki sõnul on elektriautode trend praegu kõikjal maailmas tõusuteel. "Meie kui tootjate jaoks on see kahtlemata põnev, sest nii saame pakkuda lahendusi probleemidele uues valdkonnas ning luua pika eluea ja kõrge kvaliteediga tooteid. See on hea väljakutse, mis võimaldab arendada Keilas nii meie kohalikku tootmist kui ka täiustada siinseid tehnilisi teadmisi."

Tänu toetusmeetmetele on ka Eestis käesoleval aastal elektrisõidukite arv kiirelt kasvanud ning uuringute kohaselt laetakse 75% elektriautodest just kodudes. Ensto Enseki elektrivaldkonna ekspert Andres Meresmaa sõnul on toimunud muutus ka elektriautode omanike seas, kelleks varem olid peamiselt eramajade omanikud, kuid nüüd üha rohkem ka kortermajade elanikud.

“Sellest tulenevalt tuntakse üha rohkem huvi elektriautode laadimisseadmete vastu, mis sobiksid kodus ja eeskätt just paljude elanikega kortermajades kasutamiseks,” märkis ta. Lisaks lihtsale paigaldamisele, mugavale kasutamisele ning soodsale hinnale vajavad kortermajad Meresmaa sõnul võimalust laadijate kasutajate tuvastamiseks, et korraldada arveldamist tarbitud elektrienergia eest. “Uued laadijad, mida asusime Keilas tootma just kortermajade ja eramajade jaoks, võimaldavad kasutajaid identifitseerida ja hiljem neile arveid esitada,” selgitas Meresmaa ja lisas, et see toimub sisseehitatud MID klassi arvesti ja tuvastamist võimaldava RFID kaartide abil, mis saadavad info pilveserverisse.

Eestis on Ensto Ensekil tehased Keilas ja Paides, ettevõttes töötab ligi 450 töötajat.

Keilas Ensto tehases valmistatud laadijad on mõeldud nii täiselektriautodele kui ka pistikhübriididele ning saadaval nii 16-amprise kui ka 32-amprise võimsusega, mis on varustatud kas Type2 laadimispesa või Type2 laadimiskaabliga. “Selleks, et ühe maja erinevate elektriautode akud saaksid alati täis, hoolimata auto või aku mudelist, on ühel laadija eritüübil lisaks laadimispesale ka tavaline ehk schuko pistikupesa,” selgitas Meresmaa.

Samuti on Meresmaa sõnul mõeldud võimalusele ja töötatud välja lahendus ka olukorrale, kui kortermaja laadijatesse tuleb laadima korraga rohkem sõidukeid kui maja elektrivõrk seda võimaldab. “Sellises olukorras hakkavad laadijad oma koormust dünaamiliselt juhtima ning laadimisvoolu piirama,” kirjeldas ta ning lisas, et kortermaja haldaja saab soovi korral seadistada maksimaalset laadimisvoolu ka mobiilirakendusest.

Eestis toodetavad laadijad on välja töötatud ja testitud Soomes, lähtudes Põhjamaale sobilikust kliimast. “Seepärast sobivad nad hästi ka Eesti oludesse, sest on meie tingimustes vastupidavad,” märkis Meresmaa. Laadimisseadme turvalisuse tagamiseks on kõikidel laadijatel sisseehitatud alalisvoolu lekkevoolu tuvastamise süsteem. Samuti on kõigis laadijates rikkevoolukaitse koos kaitseautomaadiga.

Ensto Enseki tegevjuhi sõnul on ettevõtte elektrilaadijate suurimateks turgudeks täna Skandinaavia ja Itaalia, kus riiklikud toetused on aidanud kaasa elektriautode kiirele müügikasvule. “Nii näiteks on kõigil tuntud Itaalia autotootjatel nagu Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lancia kui ka Alfa Romeo juba täna valikus olemas või lähiaastatel plaanis ja lisandumas elektrifitseeritud autod,” lisas Suuk.