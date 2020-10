Pealinna koolinoori koolitati Järvamaa soodes ellu jääma

Korraldajad kirjutavad, et kõik jäid ellu ja olid rõõmsad veel pealegi - ilmad olid suurepärased, lausa suvised ja seltskond, koht ning aeg sobilik.

Kohe hakkavad noa- ja tuleõppe tunnid põhikoolile. MTÜ Estlander all koondinud koolitajad annavad teada, et nende sügis on tegemisi täis - laagrid, koolitused, õpitoad. Kõik kevadine peaks nüüd samuti sügisesse ära mahtuma.