Paide linnapea Priit Värgi kõne linna sünnipäevaaktusel

Täna tähistame siin Paide Püha Risti Kirikus kontsertaktusega Paide linna 729. sünnipäeva. Nii pika eluea kohta võib küll öelda, et meie linn on näinud kõike ja mitte midagi uut ei tohiks päikese all enam olla. Sajandite jooksul on valitsenud meil erinevad võõrvõimud, erinevate meetoditega. Elanike arv on mõnekümnest inimest kümne tuhandeni ja rohkemanigi ulatunud. Territoorium on kahanenud ja kasvanud ruutkilomeetrist mitmesaja ruutkilomeetri suuruseks. Linna on räsinud haigused, hävitatud ja taas ülesehitatud.