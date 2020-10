Järva Farmi OÜ omanik Arti Nõmmik ütles, et leidis karjamaalt 15 surnuks puretud lamba elutud kehad ning viis lammast oli vigastatud. «Võimalik, et ka neile tuleb lähiajal siiski hädatapp teha,» sõnas ta.

Selles, et rüüstetöö taga on hundid, pole Nõmmiku meelest vähimatki kahtlust. «Loomi oli kõrist puretud. Aastaaeg on ka täpselt selline, et just praegu peaks vanad hundid noori jahti pidama õpetama,» lausus ta.