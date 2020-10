Tänavavalgustuse uuendusega ununes üks maja pimedusse

Kure 9 korteriühistu esimees Tarmo Vahtra läks kuu aega tagasi ehitajatelt uurima, miks nende maale pandud uus tänavavalgustuspost hakkab valgustama hoopis naabermaja. «Rääkisin nii ehitaja kui projekteerijaga ja mind rahustati, et kõik saab korda ja projekti saab korrigeerida,» lausus ta. «Esmalt lubati, et uuele postile pannakse lisalatern, mis valgustab meie maja, nagu oli varem. Ühel hetkel paigaldati maja ette hoopis uus laternapost.»

Vahtra sai teada, et eramaale pandud uue posti seadustamiseks tuleb linnavalitsusele kirjutada avaldus, et tekkiks alus selle liitmiseks ülejäänud tänavavalgusprojektiga. «Kõik olevat olnud kokku lepitud. Viisin avalduse linnamajandusosakonda juhataja Heigo Laaneoksa kätte ja arvasin, et sellega on mure murtud,» ütles ta.