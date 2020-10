Uuendatud andetel lisandus viimase ööpäevaga 30 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 13 inimesel. Harjumaale lisandus 11 ning Tartumaale kaks uut juhtu. Jõgevamaale, Võrumaale ja Raplamaale lisandus üks uus koroonaviirusesse nakatumine.

Ühel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Terviseameti kinnitusel on reeglina sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 51,62.

Harjumaa 11 uuest juhtumist (neist 8 Tallinnas) kaks on seotud nakatumisega pereringis, ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, millest suurim on Ida-Tallinna keskhaigla kolle, kus lisaks 25 töötajale on haigestunud 14 ravil olnud patsienti ja kaks kohviku töötajat.

Läänemere gümnaasiumi koldega seoses on haigestunud 29 õpilast ja 10 õpetajat. Esimese töökoha koldega on seotud 29, Haapsalu nostalgiapäevade koldega kaheksa, Päästeameti koldega seitse, teise töökoha koldega seitse ning pere- ja tutvuskonna koldega on seotud viis haigusjuhtu.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku üle 2200 inimese, kellest 372 on haigestunud.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest neli on seotud nakatumisega pereringis, viiel juhul nakatus inimene tööl olles - neli tööalast nakatumist olid seotud töötamisega koolis ning üks töötamisega hooldekodus. Kolmel juhul saadi nakkus tuttavalt. Ühe juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Ida-Virumaale lisandus kaks kollet – Sillamäe vanalinna kooli kolle, millega on seotud kuus inimest, ja nii-öelda meelelahutusasutuse kolle, millega on kokku seotud üheksa Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Piirkonna suurima ehk tutvuskonna koldega on seotud 30, Kohtla-Järve töökoha koldega seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest.

Tammiku põhikooli koldega on seotud 12, Kohtla-Järve kesklinna põhikooli koldega seitse, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega seitse ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis haigusjuhtu. Jõhvi gümnaasiumi koldega on seotud seitse ja Jõhvi hooldekeskuse koldega kuus haigestunut (viis klienti ja üks töötaja). Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seega kaksteist aktiivset kollet,

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest on haigestunud 192.

Jõgevamaa nakatunu sai viiruse pereliikmelt, Tartumaa uus nakatunu on eelnevalt haigestunu lähikontaktne. Ülejäänud lõuna regionaalosakonna uute juhtumite asjaolud on selgitamisel.