Maa-amet müüs Kiidakaevu karstijärve

Huvitavaim müüdud kinnistutest on Järva vallas, Ammuta küla, Laari 21,79hektariline kinnistu, millele jäävad jäävad pärandkultuuriobjektid: Kiidakaevu karstijärv, Nõmme talukoht ja Ammuta-Esna (Küti) mõisa piir. Kinnistul on III kaitsekategooria liigi leiukoht ning mitmed kaitsealused kultusekivid ning see seab maa kasutamisele olulised piiranguid. Omavalitsuse üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt puhke-ja virgestusmaa juhtfunktsiooniga alal ning osaliselt väärtusliku niidu alal. Kinnistu ostis üks pakkuja 41 823 euro eest.