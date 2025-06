Suurem osa järvalastest on oma koduga rahul

„Kõige suurem osakaal oma koduga rahulolevaid inimesi elab Lõuna-Eestis (81%). Kõige tagasihoidlikum on rahulolu Kirde-Eestis ehk Ida-Virumaal, kus koduga on rahul kaks inimest kolmest (66%). Põhja- ja Lääne-Eestis tunnevad end oma kodus hästi umbes kolm inimest neljast (76%), mis peegeldab ka Eesti keskmist taset,“ sõnas Luminori kodulaenude valdkonnajuht Helina Kikas. „Samast uuringust selgus, et eestlaste jaoks on kodu asukoha valiku juures kõige olulisem vaikus ja rahu ning Kesk-Eesti kindlasti soosib seda. Kodu omaduste puhul hindavad inimesed enim aspekti, et tube oleks piisavalt, kodu energiatõhusust ning heliisolatsiooni.“