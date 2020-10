Verston hakkab teid hooldama

AS Eesti Teed tegeleb teede ehituse, remondi ja korrashoiuga üle Eesti. Ettevõte on asutanud valitsus viie turul tegutsenud teehooldele keskendunud äriühingu, AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed liitmise tulemusel. Ettevõttes töötab 226 inimest.