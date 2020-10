Muuseumi peahoone kõrval enam kui poole sajandi eest ehitatud abihoone uuendustööd algasid juunis ja umbes kuu aja pärast peaksid need olema nii kaugel, et on põhjust pidulikult linti läbi lõigata.

Muuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar ütles, et ehitus on edenenud mõnusalt. «Kuigi esialgu mõtlesime, et tasapisi renoveerime, sest ega jõud rohkem peale hakka,» sõnas ta, pidades silmas, et töödeks vaja minev rahasumma just ülearu suur polnud.