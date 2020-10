Riigieelarve peab silmas pidama inimest

Alustan siiski sellest, mis on järgmise aasta riigieelarvet silmas pidades kõige rohkem kõneainet pakkunud – riigi laenust. Minule on see poleemika isegi arusaamatu, sest Eesti jääb endiselt kõige madalama laenukoormusega riigiks Euroopa Liidus. Tegelikult oli valitsusel üleilmse koroonaviiruse põhjustatud majanduskriisi ravimiseks valida kahe tee vahel: kas võtta laenu, teha investeeringuid ja anda inimestele tööd ning elavdada sellega majandustegevust või hoida kramplikult kinni eelarve tasakaalust ja kärpida inimestele oluliste teenuste arvelt.