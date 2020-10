Soome akordionivirtuoos Kimmo Pohjonen astub Paides üles soolokontserdiga

Soolokontserdil esitab Pohjonen parimaid lugusid nii varasemast kui ka hilisemast loomeperioodist. “Mõni pala pärineb isegi mu esimeselt soolokontserdilt ligi 25 aastat tagasi. On uut materjali, on lugusid, mida pole salvestatudki. Kasutan reaalajas luupimist. Vahel on helid valjud, vahel kõlab ainult akustiline muusika. Soolo on kui isiksuse peegeldus,” rääkis Pohjonen Paide Muusika- ja Teatrimajale antud intervjuus.

Kimmo Pohjonen on akordionit mänginud üle 45 aasta, tema eripäraks on klassikalise akordioni põimimine elektrooniliste muusika ja heliefektidega. Pohjonen kasutab oma loomingus erinevaid sounde ja loob nii uusi helimaailmu. Seda, kuidas akordionimuusika ühendada elektroonikaga, on Pohjonen uurinud ligi 30 aastat.

“Kitarri ja klahvpillide puhul on see tavapärane, aga akordioniga pole seda keegi teinud. Minu pill on tavaline akustiline akordion, aga ma kasutan seda ka kui elektroonilist instrumenti. Võin akordioni muuta täielikult elektrooniliseks või elektrooniliseks ja akustiliseks korraga. See võib tunduda lihtne, aga tegelikult on see päris keeruline protsess, mille kallal töötan iga päev,” selgitas Kimmo Pohjonen oma loomingu tagamaid.

Kimmo Pohjoneni kontserdi maaletooja, muusikaagentuuri Uus Kontsert juhi Toivo Tuberiku hinnangul on muusiku näol tegemist omamoodi nähtusega. “Pohjonen asub akordionimaailma täielikus tipus. Iga tema kontsert on justkui uus, kuna ta kasutab väga palju improvisatsiooni. Ta segab erinevaid žanre ja tekitab n-ö muusikakompoti, mis on absoluutselt unikaalne. Mina näen tema muusikas ka omaette šamaanlust, sest ta justkui nõiub lava peal ja publik läheb sellega kaasa. Eriti efektne on see neile, kes on Pohjoneni kontserdil esimest korda,” rääkis Tuberik.

Paide Muusika- ja Teatrimaja jaoks on Kimmo Pohjoneni kontsert esimene selle taseme artisti kontsert Paides. “Tegemist on ühtlasi meie selle hooaja esimese suure saali kontserdiga ning loodame väga, et see toob Paidesse kultuuripublikut nii lähemalt kui kaugemalt,” ütles PAMTi direktor Martha-Beryl Grauberg, kelle sõnul on majal head võimalused tehniliselt nõudliku kontserdi lavaletoomiseks.