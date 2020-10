Järvamaa valiti maailma kestlike reisisihtkohtade TOP100 nimekirja

Lepiku sõnul on Eestil oluline jõuda maailma turismi kaardile rohelise sihtkohana ja kasutada selleks ära kõiki rahvusvahelisi arendus- ja turundusvõimalusi. „Uuringud näitavad, et massiturism on üha negatiivsema maiguga nii sihtkohtadele kui ka külastajatele: massiturismi mainega ei soovi ükski paik olla ning sinna ei soovita ka reisida – iseäranis pärast kriisi, kus reisimine ja selle mõjud on paljude reisihuviliste väärtushinnangutes ümber mõtestatud,“ selgitas Lepik.