Taastame Vabadussõjas langenute mälestussamba

Vabadussõja mälestuse jäädvustamine on meie ühine vastutus Eesti rahva ees. Meenutagem, et Vabadussõjas kaotas elu üle 6500 Eesti kodaniku. Pärast sõda kerkisid peaaegu kõikidesse kihelkondadesse omakandi hukkunud poegade mälestuseks monumendid. Ent nõukogude okupatsiooni ajal enamik võidusambaid ja mälestusmärke hävitati. Viimati taastati ausammas Kehras ja Värskas, taastamisel on Viljandimaa oma. Järvamaa on selles suhtes Viljandimaale eeskujuks, sest kõik Vabadussõja mälestusmärgid on taastatud.