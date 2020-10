Koolinoorte sügiskross pani Kangrumäel maa müdisema

Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld ütles, et algselt oli kirjas küll rohkem õpilasi, kuid võistluspäevaks kahanes osalejate arv 200 ligi. "Kes on haiged, kes pelgavad viirust, kes eelistavad koolitundides olla või kes ei viitsi üldse tulla," loetles ta erinevaid põhjuseid, miks jooksma ei tulda.

Reinfeld märkis, et ootuspäraselt olid kõige osalejaterohkemad nooremad vanuseklassid. Aga sealgi oli kadusid. Kui kohalikud võistluse korraldajad meenutasid, et U12 poistele on kunagi antud ka kuus või seitse starti, siis seekord oli starte neli.

Joosti nagu tavaliselt vastavalt vanusele 500, 1000 ja 2000 meetrit.

Koolidest jäid Reinfeldi sõnul tulemata Roosna-Alliku, Vodja ja Peetri põhikoolid. Esinduseta oli põhimõtteliselt ka Paide gümnaasium.

Reinfeldi meelest on sellest nii kahju, et gümnaasiumi vanuseastmes on osalus sedavõrd kasin. "Kui Türi, Koeru, Aravete ja Järva-Jaani õpetajad utsitavad oma suuremaid õpilasi ikka välja tulema, siis Paide spordinoored enam jooksuvõistlustele ei jõua," kurtis ta. "Paide noortele on antud vabadus võistlustel osaluse üle ise otsustada. Paraku näitab elu, et kui kool asju õpilase eest ära ei korralda, siis omaalgatuslikult jõuavad võistlema vaid väga üksikud entusiastid."

Paide Hillar Hanssoo põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Annely Põder tõdes, et peaaegu poole väiksema seltskonnaga oli seekord võistlemas ka nende kool. "Olime esindatud 23 lapsega, kuid varasemalt oleme ikka 40-ga väljas olnud. Kaasavõetavate laste arvule sel võistlusel piirangut polnud," rääkis ta.

Põder lisas, et Aravete jooks pole õpilaste seas kuigi menukas, sest peljatakse rasket rada. "Meil pole Paides kuskil sellisel künklikul maastikul harjutada. Kangrumäe rada pakub ikka ehtsat maastiku jooksu võimalust koos tõusude ja langustega," rääkis ta. Samas mõnele jooksunoorele on selline rada just põnevust pakkuv.

Imavere põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Taiga Laur märkis, et ega väikses koolis ole suurt valida. "Jooksma tulevad ikka need, kes vähegi lipata suudavad. Ma ei eeldagi, et nad peaks kõrgeid kohti välja jooksma. Juba ainuüksi see, kui õpilane julgeb tulla ja maa läbi joosta, on minu silmis kiiduväärt tegu," sõnas ta.

U12 tüdrukute vanuseklassis võitjaks tulnud Türi põhikooli tüdruk Roosi Gansen ütles, et rada oli päris raske. "Need künkad väsitasid päris ära. Jooksin algul sõbrannaga koos, aga tundsin, et jõuan kiiremini. Võtsin esimesele sappa. Tema aga väsis ära, kuid mul oli veel jõudu varuks. Tegin lõpus spurdi ja võitsingi," rõõmustas ta.

Gansen rääkis, et tavaliselt ongi jooksuvõistlustel nii, et iga kord mõtleb ta hiljem, et tegelikult oleksin jõudnud ju kiiremini joosta ja parema koha saada. "Seekord tegin nii nagu peab, et jooksingi kõigest jõust," selgitas ta.

Sügiskross Aravetel lõpetas tavapäraselt koolispordi sügisese välihooaja ja edasi kolivad võistlused juba saalidesse. Reinfeld märkis, et riburada on nüüd tulemas rahvastepalli, saalihoki ja teiste võistkonnaalade võistlused. Loodetavasti saame neid siiski suuremate piiranguteta korraldada," lausus ta.