Koeru kultuurimaja juhataja Eva Linno ütles, et veel esmaspäeval polnud nad päris kindlad, kas olukorda riigis arvestades üldse saab luulevõistlus toimuma. "Õnneks saime osaleda soovijailt julgustavat tagasisidet ning nad soovisid, et traditsiooniline võistlus tuleks ikka ära korraldada," selgitas ta.

Soodisvat suhtumist näitas juba ainuüksi seik, et end võistlusele kirja pannud osalejatest vaid üks jäi kohale tulemata. "Kokku on seekord osalemas 31 luulesõpra. Kõige arvukamalt on esindatud gümnaasiumi vanuseklass, kus on võistlustules 14 noort, täiskasvanuid on 11 ja põhikooli noori kuus," täpsustas Linno.