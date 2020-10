Eile Eesti jalgrattamuuseumis toimunud jutuõhtul rääkis Eesti tuntuim aerofotograaf Andres Tarto, et Järvamaa pole tema piltidele kuigi palju jäänud. Aga mitte seetõttu, et siin midagi pildistada poleks, vaid lennusihid pole teda lihtsalt siiakanti toonud. Seega on Järvamaa tema jaoks mõnes mõttes veel õhust avastamata maa.